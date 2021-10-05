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ООН осудила нападение на миротворцев в Мали


5.10.2021 07:40
ООН осудила нападение на миротворцев в МалиФото: ednews.net

Совет Безопасности (СБ) ООН выразил решительное осуждение в связи с атакой, которой в Мали подвергся конвой миротворцев. Организация сделала официальное заявление по поводу происшествия с представителями Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA).

Как указано в заявлении Совбеза ООН, руководству Мали следует безотлагательно провести тщательное и объективное расследование, чтобы установить виновных и привлечь их к ответственности. В документе также подчеркивается, что нападения на миротворцев могут приравниваться к военным преступлениям.

Отреагировав на инцидент, в Совбезе предупредили, что ООН в будущем может объявить санкции, которые распространятся на лиц, причастных к планированию, финансированию или совершению атак на военных, которые действуют в рамках миссии в Мали.

ЧП случилось в минувшую субботу, 2 октября, неподалеку от населенного пункта Тесалит на северо-востоке Мали, где неизвестные атаковали конвой MINUSMA. В езультате один миротворец был убит, еще четверо получили ранения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 127

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