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Селин Дион отменяет концерты из-за проблем со здоровьем
16.1.2022 22:42
Фото: livejournal.com
Знаменитая канадская певица Селин Дион вынуждена отменить концерты, запланированные в Северной Америке.
Как пояснила звезда в своем Twitter, причиной этого стали проблемы со здоровьем.
По словам исполнительницы, врачи предписали ей следовать строгому режиму из-за сильных мышечных спазмов. В результате певице пришлось отменить концерты. Селин Дион заверила, что все деньги за уже купленные билеты вернут.
53-летняя обладательница пяти премий "Грэмми" и премии "Золотой глобус" пояснила, что надеется восстановиться и провести, как и предполагалось ранее, европейское турне в поддержку ее последнего альбома Courage.
В минувшем ноябре Дион уже пришлось отменить выступления по той же причине. Артистка признавалась, что из-за спазмов не могла даже репетировать.
Ранее из-за COVID-19 организаторы перенесли концерты немецкого музыканта Тилля Линдеманна, которые должны были состояться в Москве и Новосибирске в конце января.
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