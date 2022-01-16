Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Глава Дагестана призвал полицию разобраться с инцидентом в московском автобусе

16.1.2022 20:13

Фото: myseldon.com



Правоохранители должны дать оценку действиям человека, оскорблявшего пассажиров автобуса в Москве, называя себя при этом дагестанцем, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. По его словам, уроженец республики после случившегося должен принести извинения.



Глава Дагестана Сергей Меликов отреагировал на инцидент, случившийся в Москве, где уроженец кавказского региона позволил себе нахамить пассажирам. Во время перепалки молодой человек также заявил, что наступит время, когда "мы вас будем бить". Кадры, на ккоторых уроженец республики отпускал националистические реплики, вызвали обширный резонанс, как только появились в сети.



Как указано в сообщении на официальном сайте руководителя администрации Дагестана, Сергей Меликов призвал этого человека "принести извинения не только тем, кого грубо оскорбил, но и всем дагестанцам". Выходка нарушила общественные нормы и противоречит этике жителей Дагестана, с уважением относящихся к старшему поколению, добавил глава региона.



Меликов назвал возмутительным попытку молодого человека высказываться от лица всех дагестанцев, потому что в республике представители десятков народов проживают в "мире и дружбе", указал глава региона. Кроме того, Меликов призвал полицию провести проверку, в ходе которой будет дана процессуальная оценка действиям молодого человека.



Ранее в социальных сетях распространилась видеозапись, на кадрах которой молодой человек, называющий себя уроженцем Дагестана, вступает в перепалку с пожилым мужчиной. Причиной конфликта стало недовольство юноши из-за того, что водитель автобуса не сделал остановку по его просьбе. Расценив это как проявление национализма, молодой человек начал называть водителя и вступившуюся за него пассажирку "нацистами". На последующие замечания уроженец Дагестана начал реагировать хамскими репликами, позволяя себе угрозы в адрес окружающих.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 16.1.2022 22:14 Скончался игравший в сериале «Кухня» Иван Рудаков

Скончался игравший в сериале «Кухня» Иван Рудаков 15.1.2022 21:11 Усилена защита сайта «Госуслуги» из-за новой схемы мошенничества с QR-кодами

Усилена защита сайта «Госуслуги» из-за новой схемы мошенничества с QR-кодами 15.1.2022 20:00 Король Тонги покинул дворец после извержения подводного вулкана

Король Тонги покинул дворец после извержения подводного вулкана 15.1.2022 06:03 Жительница Бангладеш жила 20 лет с ножницами в животе

Жительница Бангладеш жила 20 лет с ножницами в животе 15.1.2022 04:17 В Португалии проверят законность выдачи гражданства Абрамовичу