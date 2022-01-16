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В КХЛ отреагировали на признание Буше в изнасиловании несовершеннолетней
16.1.2022 15:37
Фото: vk.com
В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) прокомментировали скандальное известие о признании, которое нападающий ярославского "Локомотива" Рид Буш дал по делу об изнасиловании ребенка.
Как пояснили в организации, официальные заявления будут сделаны лишь после решения суда, передает РИА Новости.
Пока же КХЛ будет воздерживаться от каких-либо высказываний по этому вопросу. Представитель лиги при этом подчеркнул, что в организации с осуждением воспринимают любые формы насилия или жестокого обращения.
В ярославском "Локомотиве" ранее пояснили, что указанный игрок сейчас продолжает тренировки в основном составе команды.
По данным открытых источников, американский хоккеист Рид Буше дал признательные показания по этому делу еще 13 декабря прошлого года, однако лишь сейчас информация попала в СМИ. Преступление, в котором обвиняется спортсмен, было совершено в 2011 году. По версии правоохранителей, 17-летний Буше тогда вступил в связь с девочкой, которая была младше его на пять лет.
Первоначально хоккеист обвинялся в преступлении первой степени, наказание за которое предусматривает лишение свободы на срок от двадцати пяти лет до пожизненного. Позднее окружной судья разрешил спортсмену подать прошение о смягчении обвинения. Известно также, что Буше избежит предварительного тюремного заключения. Приговор по этому делу могут огласить уже 31 января.
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