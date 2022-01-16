Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В КХЛ отреагировали на признание Буше в изнасиловании несовершеннолетней

16.1.2022 15:37

Фото: vk.com



В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) прокомментировали скандальное известие о признании, которое нападающий ярославского "Локомотива" Рид Буш дал по делу об изнасиловании ребенка.



Как пояснили в организации, официальные заявления будут сделаны лишь после решения суда, передает РИА Новости.



Пока же КХЛ будет воздерживаться от каких-либо высказываний по этому вопросу. Представитель лиги при этом подчеркнул, что в организации с осуждением воспринимают любые формы насилия или жестокого обращения.



В ярославском "Локомотиве" ранее пояснили, что указанный игрок сейчас продолжает тренировки в основном составе команды.



По данным открытых источников, американский хоккеист Рид Буше дал признательные показания по этому делу еще 13 декабря прошлого года, однако лишь сейчас информация попала в СМИ. Преступление, в котором обвиняется спортсмен, было совершено в 2011 году. По версии правоохранителей, 17-летний Буше тогда вступил в связь с девочкой, которая была младше его на пять лет.



Первоначально хоккеист обвинялся в преступлении первой степени, наказание за которое предусматривает лишение свободы на срок от двадцати пяти лет до пожизненного. Позднее окружной судья разрешил спортсмену подать прошение о смягчении обвинения. Известно также, что Буше избежит предварительного тюремного заключения. Приговор по этому делу могут огласить уже 31 января.



Автор: Злата Богатова

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