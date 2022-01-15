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Песков дал оценку ситуации на границе России и Украины
13:05
Фото: vk.com
Чрезмерной назвал напряженность на границе с Украиной пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля высказался об этом в интервью CNN, фрагмент которого опубликован в Twitter газеты The Hill.
Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, обстановка на российско-украинской границе сейчас остается крайне напряженной. Сложившаяся ситуация "автоматически создает много проблем", а это представляет большую опасность для всего континента, отметил официальный представитель Кремля.
По словам Пескова, российская сторона продолжает настаивать на конкретных шагах по договорам о стратегической безопасности. В Москве уверены, что гарантировать нормализацию обстановки способно лишь подписание официальных соглашений. Комментируя рост напряженности вокруг Украины, Песков назвал бездоказательными все обвинения, которые поступают в адрес РФ. Никаких подтверждений того, что действия Москвы могут влиять на обострение ситуации, не последовало, отметил он.
В последнее время в Киеве и на Западе все чаще начали озвучивать предположения о скором вторжении на Украину, которое якобы готовят российские власти. В Москве подобные заявления уже не раз называли их совершенно безосновательными.
Ранее заместитель американского госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что администрация главы Соединенных Штатов Джо Байдена уже располагает восемнадцатью различными сценариями действий, если произойдет "российское вторжение" на Украину. В интервью британскому изданию Financial Times она пояснила, что суть этих мер заключается в том, что США с союзниками намереваются "быстро причинить острую боль", если Россия начнет проявлять агрессию.
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