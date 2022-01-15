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Усилена защита сайта «Госуслуги» из-за новой схемы мошенничества с QR-кодами
15.1.2022 21:11
Фото: vk.com
В Минцифры не зафиксировали повышенного числа обращений граждан в службу поддержки портала "Госуслуги" в связи с хищением личных данных пользователей, передает агентство "Интерфакс".
Ранее стало известно о новой схеме мошенничества с "привязкой" QR-кодов.
Прокомментировав сведения о появлении нового способа обманывать граждан, в ведомстве заверили, что информация пользователей находится под надежной защитой. Как пояснили в Минцифры, операторы располагают специальным скриптом, позволяющим выявлять мошенников.
Кроме того, сотрудники могут объяснять пользователям, как необходимо действовать, чтобы сохранить безопасность их аккаунтов. Операторы сейчас ведут сбор номеров, которые использовались мошенниками. Затем информация будет передана в Банк России.
Ранее в газете "Коммерсантъ " появились сведения о том, что телефонные мошенники начали выдавать себя за представителей портала "Госуслуги". Как рассказали в компаниях по обеспечению кибербезопасности, злоумышленники предлагают гражданам привязать имеющийся у них QR-код к личной странице.
В дальнейшем преступники, получив доступ к личному кабинету гражданина, могут осуществлять различные противозаконные действия, в частности, оформить на жертву кредит, а средства использовать на собственные нужды.
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