Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Усилена защита сайта «Госуслуги» из-за новой схемы мошенничества с QR-кодами

15.1.2022 21:11

Фото: vk.com



В Минцифры не зафиксировали повышенного числа обращений граждан в службу поддержки портала "Госуслуги" в связи с хищением личных данных пользователей, передает агентство "Интерфакс".



Ранее стало известно о новой схеме мошенничества с "привязкой" QR-кодов.



Прокомментировав сведения о появлении нового способа обманывать граждан, в ведомстве заверили, что информация пользователей находится под надежной защитой. Как пояснили в Минцифры, операторы располагают специальным скриптом, позволяющим выявлять мошенников.



Кроме того, сотрудники могут объяснять пользователям, как необходимо действовать, чтобы сохранить безопасность их аккаунтов. Операторы сейчас ведут сбор номеров, которые использовались мошенниками. Затем информация будет передана в Банк России.



Ранее в газете "Коммерсантъ " появились сведения о том, что телефонные мошенники начали выдавать себя за представителей портала "Госуслуги". Как рассказали в компаниях по обеспечению кибербезопасности, злоумышленники предлагают гражданам привязать имеющийся у них QR-код к личной странице.



В дальнейшем преступники, получив доступ к личному кабинету гражданина, могут осуществлять различные противозаконные действия, в частности, оформить на жертву кредит, а средства использовать на собственные нужды.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 275

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 22:14 Скончался игравший в сериале «Кухня» Иван Рудаков

Скончался игравший в сериале «Кухня» Иван Рудаков 20:13 Глава Дагестана призвал полицию разобраться с инцидентом в московском автобусе

Глава Дагестана призвал полицию разобраться с инцидентом в московском автобусе 15.1.2022 20:00 Король Тонги покинул дворец после извержения подводного вулкана

Король Тонги покинул дворец после извержения подводного вулкана 15.1.2022 06:03 Жительница Бангладеш жила 20 лет с ножницами в животе

Жительница Бангладеш жила 20 лет с ножницами в животе 15.1.2022 04:17 В Португалии проверят законность выдачи гражданства Абрамовичу