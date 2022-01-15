ИнтерНовости - новости в стране и мире
Джейсон Момоа и Лиза Боне объявили о разводе
Джейсон Момоа и Лиза Боне объявили о разводе
Песков дал оценку ситуации на границе России и Украины
Песков дал оценку ситуации на границе России и Украины
Глава Дагестана призвал полицию разобраться с инцидентом в московском автобусе
Глава Дагестана призвал полицию разобраться с инцидентом в московском автобусе
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Скончался игравший в сериале «Кухня» Иван РудаковСкончался игравший в сериале «Кухня» Иван Рудаков
Facebook блокировал страницу делегации РФ на переговорах в Вене по военной безопасностиFacebook блокировал страницу делегации РФ на переговорах в Вене по военной безопасности
Глава Дагестана призвал полицию разобраться с инцидентом в московском автобусеГлава Дагестана призвал полицию разобраться с инцидентом в московском автобусе
Песков дал оценку ситуации на границе России и УкраиныПесков дал оценку ситуации на границе России и Украины
Усилена защита сайта «Госуслуги» из-за новой схемы мошенничества с QR-кодамиУсилена защита сайта «Госуслуги» из-за новой схемы мошенничества с QR-кодами

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Усилена защита сайта «Госуслуги» из-за новой схемы мошенничества с QR-кодами


15.1.2022 21:11
Усилена защита сайта «Госуслуги» из-за новой схемы мошенничества с QR-кодамиФото: vk.com

В Минцифры не зафиксировали повышенного числа обращений граждан в службу поддержки портала "Госуслуги" в связи с хищением личных данных пользователей, передает агентство "Интерфакс".

Ранее стало известно о новой схеме мошенничества с "привязкой" QR-кодов.

Прокомментировав сведения о появлении нового способа обманывать граждан, в ведомстве заверили, что информация пользователей находится под надежной защитой. Как пояснили в Минцифры, операторы располагают специальным скриптом, позволяющим выявлять мошенников.

Кроме того, сотрудники могут объяснять пользователям, как необходимо действовать, чтобы сохранить безопасность их аккаунтов. Операторы сейчас ведут сбор номеров, которые использовались мошенниками. Затем информация будет передана в Банк России.

Ранее в газете "Коммерсантъ " появились сведения о том, что телефонные мошенники начали выдавать себя за представителей портала "Госуслуги". Как рассказали в компаниях по обеспечению кибербезопасности, злоумышленники предлагают гражданам привязать имеющийся у них QR-код к личной странице.

В дальнейшем преступники, получив доступ к личному кабинету гражданина, могут осуществлять различные противозаконные действия, в частности, оформить на жертву кредит, а средства использовать на собственные нужды.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 275

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Начальник радиотехнических войск ВКС РФ арестован по обвинению во взяткеНачальник радиотехнических войск ВКС РФ арестован по обвинению во взятке
Солист Depeche Mode рассказал, как принял православиеСолист Depeche Mode рассказал, как принял православие
Британские энергетики извинились за совет обнимать животных, чтобы сэкономить на счетахБританские энергетики извинились за совет обнимать животных, чтобы сэкономить на счетах
Нуланд: в США есть 18 сценариев санкций на случай «российского вторжения» на УкраинуНуланд: в США есть 18 сценариев санкций на случай «российского вторжения» на Украину
Глава Дагестана призвал полицию разобраться с инцидентом в московском автобусеГлава Дагестана призвал полицию разобраться с инцидентом в московском автобусе

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru