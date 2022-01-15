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На Ставрополье расследуют убийство маленького ребенка
15.1.2022 20:34
Фото: cod11.ru
Правоохранительные органы Ставропольского края возбудили уголовное дело по факту гибели малолетнего ребенка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Трагедия, в результате которой оборвалась жизнь полуторагодовалого мальчика, случилась в Кисловодске.
В причастности к убийству подозревается ранее уже судимый мужчина, передает агентство "Интерфакс". В ведомстве пояснили, что задержанный является сожителем няни, с которой оставляли погибшего ребенка. ЧП случилось сегодня утром, когда тело мальчика с явными признаками криминальной смерти нашли на лестничной клетке общежития. Эксперты пришли к выводу, что причиной гибели ребенка стали ножевые ранения.
Вскоре по подозрению в убийстве был задержан 54-летний мужчина, сожительствовавший с няней мальчика. Отмечается, что семья погибшего ребенка пользовалась услугами этой женщины в течение нескольких месяцев. Как рассказали родители, они привезли сына к няне утром, однако ее не было дома. Поэтому они оставили ребенка с мужчиной, который находился в помещении, будучи с ним знакомым.
Сведений о том, что могло стать мотивом убийства, из официальных источников пока не поступало.
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