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В Туле арестован подозреваемый в убийстве предпринимателя
14.1.2022 09:13
Фото: vk.com
Следственные органы Тульской области расследуют убийство руководителя коммерческой организации.
В рамках уголовного дела уже установлена личность подозреваемого, он задержан, информирует пресс-служба регионального СУ СКР.
По версии следствия, около недели назад на одном из полигонов бытовых отходов в Московской области нашли тело пропавшего за несколько дней до этого 45-летнего мужчины с признаками криминальной смерти. Он уехал из дома на собственной машине, после чего связь с ним была потеряна.
В ходе начатых поисков сначала обнаружили автомобиль потерпевшего. По факту гибели мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Полиции уже удалось установить личность подозреваемого, им является 40-летний житель Ленинского района Тульской области. По версии следствия, он напал на потерпевшего 6 января в Туле. Когда жестоко избитый предприниматель скончался от полученных ранений, подозреваемый вывез его тело в Подмосковье.
По данным местной прессы, жертвой убийства стал гендиректор коммерческой организации, специализировавшейся на строительстве коттеджей и дачных домов.
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