|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Сайт Минобразования Украины взломали хакеры
08:15
Фото: megatopof.ru
Злоумышленники атаковали официальный портал Министерства образования и науки Украины, передает ТАСС.
При попытках зайти на сайт ведомства пользователям доступна страница с угрожающими заявлениями, которые адресованы украинским гражданам.
Официальный сайт украинского Министерства образования минувшей ночью стал объектом нападения хакеров. Вместо стандартного содержания при попытке открыть портал там сейчас появляется страница с текстом. На трех языках - украинском, русском и польском - пользователей информируют об уничтожении всех данных на их компьютерах. Отмечается, что восстановить информацию будет впоследствии невозможно.
Атаковавшие портал злоумышленники утверждают, что якобы сделали доступными все личные сведения жителей Украины. Отмечается также, что кибератака представляет собой месть за Волынь и действия членов Организации украинских националистов (ОУН, в России деятельность официально запрещена), Украинской повстанческой армии (УПА, в России деятельность официально запрещена), а также Галицию, Полесье и исторические территории.
Минувшим летом киберпреступники подделали сайт украинского президента Владимира Зеленского, после чего начали через него распространять вредоносные вирусы. Программы, по словам специалистов, предназначались для поиска ценных документов в целях их дальнейшего похищения. Как указывалось в Facebook Госслужбы спецсвязи и защиты информации страны, жертвы злоумышленников получали послания со ссылкой на раздел вакантных должностей в Офисе главы государства, после чего под видом документа о наиболее "высокооплачиваемых позициях" в компьютеры пользователей проникало вредоносное ПО.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|