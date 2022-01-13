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Нигерийский фермер продал часть дома, чтобы выкупить похищенного боевиками сына


13.1.2022 09:11
Нигерийский фермер продал часть дома, чтобы выкупить похищенного боевиками сынаФото: juicyecumenism.com

Фермеру из нигерийского штата Кацина пришлось продать кровлю собственного дома, чтобы собрать деньги, необходимые для выкупа 17-летнего сына.

По словам Саида Фаскари, его ребенок был похищен боевиками, передает BBC Swahili.

Семья 65-летнего фермера Фаскари проживает в районе, где в последнее время часто происходят нападения боевиков. На этих территориях, как и в двенадцати других районах штата Кацина власти ранее отключили мобильную связь в целях урегулирования обстановки. Мужчина рассказал журналистам, что в конце прошлого года он сам оказался в плену. В декабре его похитили и потребовали у родственников выкуп в размере 50 000 долларов. Фермер оставался в заложниках около двух недель.

Когда сын Фаскари принес бандитам деньги, они отпустили отца, но захватили юношу и снова начали вымогать у семьи деньги. На этот раз они просили уже 100 000 долларов. Фермер признается, что его близкие из-за случившегося оказались в бедственном положении. Им "даже нечего есть", однако сейчас они продолжают попытки найти деньги на выкуп подростка.

Ранее в ЮНЕСКО представили доклад, согласно которому большая часть средств жителей Африки уходит на оплату школы. В странах, расположенных южнее Сахары, многие дети не могут получать образование по причине отсутствия денег. В частности, в Гане на оплату занятий тратится в среднем примерно 13% от общих доходов семьи.

Автор: Злата Богатова

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