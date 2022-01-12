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Скончались уже три пациентки, пострадавшие при пожаре в красноярской больнице
12.1.2022 21:10
Фото: smi2.net
В Красноярске скончались еще две пациентки, пострадавшие в минувшем декабре в результате пожара в больнице № 20 им. Берзона.
Как передает агентство "Интерфакс", сведения подтвердили в региональном Министерстве здравоохранения.
Накануне, 11 января, в Минздраве региона подтвердили сведения о гибели одной пострадавшей, которая в конце прошлого года была доставлена в ожоговое отделение краевой клинической больницы. В общей сложности при пожаре, случившемся в минувшем декабре в больнице № 20 им. Берзона, пострадали пять пациентов. Все они находились в палате, где началось возгорание.
Четыре женщины были доставлены на лечение в ожоговое отделение краевой клинической больницы. Несмотря на оказанную им помощь, три пациентки от полученных ожогов скончались. По данным местных властей, еще один пострадавший сейчас продолжает восстанавливать здоровье в 20-й больнице.
ЧП случилось в терапевтическом корпусе медучреждения, который ранее переоборудовали для оказания помощи зараженным коронавирусом. 29 декабря там начался пожар, площадь возгорания составила 5 кв. м. Предположительно, причиной происшествия стал гаджет одной из пациенток. Она поставила заряжаться телефон, лежавший под матрасом.
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