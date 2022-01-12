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В Греции задержан подозреваемый в убийстве киллера Саши Македонского
12.1.2022 10:43
Фото: demokot.ru
Правоохранительные органы Греции смогли задержать еще одного подозреваемого в покушении на киллера Александра Солоника, который получил в криминальных кругах известность как Саша Македонский. Россиянин был убит в 1997 году вместе с подругой, финалисткой конкурса "Мисс Россия-1996" Светланой Котовой.
Полиция Греции арестовала подозреваемого в убийстве криминального авторитета Солоника, передает "Лента.ру" со ссылкой на издание Ekathimerini. Как стало известно, еще одного фигуранта задержали по требованию Интерпола в аэропорту греческого города Салоники в минувший понедельник, 10 января.
В правоохранительных органах полагают, что 48-летнего подозреваемый может оказаться причастным к гибели любовницы Солоника. Расчлененные останки девушки были найдены в чемодане вскоре после расправы над Солоником.
Криминальный авторитет погиб, отдыхая с подругой на вилле в Греции. По официальным данным, совершенное в 1997 году убийство было совершено группой киллеров, которую возглавлял Александр Пустовалов. В преступном сообществе он известен под кличкой Саша Солдат. Исполнители заказа Ореховской ОПГ ранее уже были задержаны и предстали перед судом.
Александр Солоник в прошлом работал в МВД, но ушел со службы и начал трудиться на кладбище в качестве могильщика. Там он и познакомился с будущими лидерами Курганской ОПГ. Македонским его прозвали, предположительно, за умение стрелять с двух рук — по-македонски. Солоник считается первым заключенным, который совершил побег из СИЗО "Матросская Тишина".
По данным открытых источников, став киллером, Солоник успел совершить более двадцати заказных убийств, жертвами которых становились криминальные авторитеты.
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