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Селена Гомес рассказала об одинаковых татуировках с Карой ДелевиньСелена Гомес рассказала об одинаковых татуировках с Карой Делевинь

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Селена Гомес рассказала об одинаковых татуировках с Карой Делевинь


11.1.2022 21:00
Селена Гомес рассказала об одинаковых татуировках с Карой ДелевиньФото: Кара Делевинь и Селена Гомес

Американская актриса и певица Селена Гомес рассказала о смысле парной татуировки с моделью Карой Делевинь.

29-летняя артистка говорила об этом во время интервью на ток-шоу Live with Kelly and Ryan.

По словам Селены Гомес, она считает Кару Делевинь "одной из своих лучших подруг". Звезды подружились несколько лет назад, после участия в съемках клипа на композицию Bad Blood певицы Тейлор Свифт. Позже подруги решили украсить свои тела одинаковыми татуировками в знак взаимной симпатии и преданности.

Изображения в виде розы Селена сделала на затылке, а Кара – на туловище. По словам певицы, рисунки символизируют "несколько разных вещей". В частности, подруга называет Селену "Бутон розы", так что речь идет о своеобразном прозвище. Кроме того, артистка призналась, что "всегда хотела розу".

Гомес призналась, что у нее есть уже довольно много тату, которые связаны с людьми, повлиявшими на ее жизнь. Среди тех, кто смог оставить существенный след в ее судьбе, певица выделила мать, актрису Мэнди Тифи, и близкую подругу, исполнительницу Джули Майклс.

Напомним, несколько лет назад Селена Гомес перенесла операцию по пересадке почки. Жизненно важный орган артистке подарила ее давняя подруга Франсия Райса.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 124

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