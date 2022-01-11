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Селена Гомес рассказала об одинаковых татуировках с Карой Делевинь
11.1.2022 21:00
Фото: Кара Делевинь и Селена Гомес
Американская актриса и певица Селена Гомес рассказала о смысле парной татуировки с моделью Карой Делевинь.
29-летняя артистка говорила об этом во время интервью на ток-шоу Live with Kelly and Ryan.
По словам Селены Гомес, она считает Кару Делевинь "одной из своих лучших подруг". Звезды подружились несколько лет назад, после участия в съемках клипа на композицию Bad Blood певицы Тейлор Свифт. Позже подруги решили украсить свои тела одинаковыми татуировками в знак взаимной симпатии и преданности.
Изображения в виде розы Селена сделала на затылке, а Кара – на туловище. По словам певицы, рисунки символизируют "несколько разных вещей". В частности, подруга называет Селену "Бутон розы", так что речь идет о своеобразном прозвище. Кроме того, артистка призналась, что "всегда хотела розу".
Гомес призналась, что у нее есть уже довольно много тату, которые связаны с людьми, повлиявшими на ее жизнь. Среди тех, кто смог оставить существенный след в ее судьбе, певица выделила мать, актрису Мэнди Тифи, и близкую подругу, исполнительницу Джули Майклс.
Напомним, несколько лет назад Селена Гомес перенесла операцию по пересадке почки. Жизненно важный орган артистке подарила ее давняя подруга Франсия Райса.
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