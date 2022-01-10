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Попова заявила о возможном резком ухудшении ситуации с COVID-19 в России


18:24
Попова заявила о возможном резком ухудшении ситуации с COVID-19 в РоссииФото: pronedra.ru

В России фиксируется значительное ухудшение эпидемиологической ситуации в отношении показателей распространения коронавируса, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в тридцати пяти регионах РФ уровень заболеваемости превысил средний по стране.

Об ухудшении эпидситуации в России Анна Попова объявила сегодня в ходе президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, передает агентство "Интерфакс". Как указала глава Роспотребнадзора, по итогам первой недели нового года среднесуточный охват тестированием на COVID-19 оказался меньше заданной нормы в 300 на 100 тыс., составив 239 на 100 тыс. населения.

По словам Поповой, сложившаяся обстановка повлияла на учет выявленных случаев заражения коронавирусом. Она подчеркнула, что необходимый показатель охвата не был достигнут в 66 регионах РФ. При этом в более чем тридцати регионах РФ уровень заболеваемости коронавирусом превысил средний по стране. Максимальные показатели сохраняются среди представителей старшей возрастной группы, пояснила Попова.

В эфире телевизионного канала "Россия 24" руководитель ведомства отметила, что таких обстоятельствах можно дать пессимистичный прогноз: в ближайшее время количество зарегистрированных случаев заражения COVID может возрасти в РФ до шестизначных цифр. Попова добавила, что необходимо учитывать более короткий инкубационный период у нового омикрон-штамма. Инфицированные люди уже спустя сутки могут оказаться заразными для окружающих, тогда как первые симптомы появятся у них только через 3-5 дней.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 138

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