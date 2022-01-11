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В супермаркетах Австралии ограничили продажу туалетной бумаги
11.1.2022 16:08
Фото: thesmartlocal.com
Сеть австралийских супермаркетов Coles была вынуждена ввести ряд ограничений, чтобы предотвратить дефицит некоторых товаров.
Причиной этого стала паника, связанная с распространением нового штамма коронавируса, передает телевизионный канал 7News.
В соответствии с новыми правилами, покупатели теперь могут приобрести только одну пачку туалетной бумаги, две упаковки парацетамола, две пачки куриного филе или окорочков, а также не более двух пачек свиного фарша и сосисок.
Руководство сети выразило благодарность клиентам за их терпение и попросило "относиться к нашему персоналу с добротой и уважением", приобретая только действительно необходимые продукты и товары. Соответствующая публикация появилась на официальном портале Coles.
Ранее австралийские пользователи соцсетях начали распространять фото опустевших магазинных полок. Такая ситуация сложилась на фоне паники, охватившей жителей Зеленого континента из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. По мнению властей, обстановка окончательно стабилизируется примерно через месяц.
Напомним, около двух лет назад, когда коронавирус лишь начал распространяться по миру, подобные события происходили в Японии. Премьер-министр Синдзо Абэ даже обращался к согражданам с призывом "отнестись спокойнее к закупочной деятельности".
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