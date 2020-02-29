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Абэ призвал японцев прекратить массовые закупки туалетной бумаги
29.2.2020 19:43
Фото: thetrumpet.com
Японский премьер-министр Синдзо Абэ обратился к согражданам с призывом "отнестись спокойнее к закупочной деятельности".
Ранее жители страны в ажиотаже начали скупать туалетную бумагу.
Туалетная бумага практически пропала с прилавков магазинов после сообщений о скором ее дефиците. Такие сообщения появились в Сети и СМИ на фоне распространения коронавирусной инфекции. В ряде источников указывалось, что туалетную бумагу якобы создают из того же материала, что и защитные медицинские маски. При этом сырья у Японии в должном количестве нет, промышленность страны закупает его за рубежом.
Сведения о возможной нехватке туалетной бумаги в Японии не соответствуют действительности, заявил премьер-министр Синдзо Абэ. Выступив на проходившей в Токио пресс-конференции, он призвал японцев не поддаваться панике и перестать скупать этот вид товара.
Ранее руководство страны уже приняло решение о том, что японцам пока будут продавать в одни руки не более одной пачки салфеток и туалетной бумаги.
По последним официальным данным, на территории Японии коронавирусом заразились 940 человек, в том числе, свыше семисот - с круизного лайнера Diamond Princess, который две недели стоял на карантине у берегов страны.
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