Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Токаев назвал дату начала вывода миротворцев

15:04

Фото: mail.kz



Миротворческие силы ОДКБ начнут выводить из Казахстана через два дня, сообщил глава республики Касым-Жомарт Токаев.



Президент пояснил, что военные, направленные другими странами, к настоящему времени уже завершили основную миссию, передает ТАСС.



Попытка устроить госпереворот в Казахстане провалилась, подчеркнул президент страны Касым-Жомарт Токаев. По его словам, на фоне общей стабилизации ситуации уже через двое суток начнется вывод миротворцев ОДКБ. Глава государства также отметил, что республику ожидают масштабные преобразования.



Токаев высказался на эти и другие темы, выступая в Мажилисе (нижней палате парламента) Казахстана, передает ТАСС. Процесс вывода миротворцев, пояснил президент, продлится не более десяти дней.



Глава государства также отметил, что Комитет нацбезопасности страны не разглядел угрозу вовремя. Установлено, что в целом ряде регионов Казахстана руководители КНБ покинули место службы, когда происходили беспорядки. В связи с этим Токаев анонсировал серьезные перемены, в частности, будет переформатирована схема нацбезопасности Казахстана, пересмотрят принципы деятельности погранслужбы.



Накануне, 10 января, Токаев заявил об участвовавших в беспорядках боевиках из и других государств Центральной Азии и Ближнего Востока. С соответствующими утверждениями казахстанский лидер обратился к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, объясняя свою просьбу о вводе в страну миротворческого контингента ОДКБ и начало антитеррористических мероприятий. По словам Токаева, в Казахстане пытались создать "зону контролируемого хаоса с последующим захватом власти".



Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о майданных технологиях, которые активно применялись во время недавних событий в Казахстане. Глава российского государства подчеркнул, что речь шла о прямой угрозе государственности, поэтому решение ОДКБ направить в республику миротворцев является совершенно легитимным и очень своевременным.



Автор: Злата Богатова

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