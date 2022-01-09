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ГУФСИН прокомментировало сведения о смерти осужденных в ангарской колонии
11:35
Фото: juliy.info
Главное управление ФСИН по Иркутской области отреагировало на появившиеся в сети публикации о смерти двух осужденных в ИК No 2 города Ангарска.
Сведения о заключенных, которые якобы умерли из-за голодовки, не соответствуют действительности, заявили в ведомстве.
По данным ГУФСИН, трое осужденных, которые в конце прошлого года объявили голодовку в указанном учреждении, накануне, 9 января, уже ее прекратили. Сейчас все они питаются в соответствии с распорядком дня в колонии. Состояние здоровья арестантов оценивается медиками как удовлетворительное.
Появившиеся в интернете сведения о гибели двух объявивших голодовку осужденных в ИК-2 не соответствует действительности, подчеркивается в сообщении пресс-службы ведомства, которое цитирует сегодня "Интерфакс".
По официальным данным, в последние дни в больнице при указанной колонии умерли два человека - осужденный и обвиняемый. Первый из них был найден в палате без признаков жизни в минувший четверг. Предпринятые медиками реанимационные действия результатов не принесли, врачи были вынуждены констатировать смерть обвиняемого.
Отмечается, что мужчина находился в палате один из-за медпоказанияй. В ведомстве пояснили, что в качестве предварительной причины смерти указано самоубийство. Второй арестант умер в ночь на 9 января вследствие острой сердечно-сосудистой недостаточности. Она возникла на фоне тяжелой болезни, от которой страдал осужденный, отмечается в комментарии пресс-службы. По указанным фактам проводится проверка, сведения переданы в региональное СУ СКР, сообщили представители ведомства.
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