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Блогер Милохин сообщил, что его не пустили на Украину
9.1.2022 21:08
Фото: gorodvo.ru
Российский видеоблогер Даня Милохин заявил, что его "развернули" в аэропорту Киева и не пускают на Украину.
Соответствующая запись появилась в "сторис" его Instagram, где он показал кадры, сделанные в воздушной гавани.
По словам Дани Милохина, его не впустили на территорию Украины, когда он прилетел в Киев. Блогер посетовал, что его "держат в плену", указав, что находится сейчас в воздушной гавани украинской столицы. О причинах случившегося сведений пока нет.
Ранее украинские пограничники отказались впускать в страну актера Вячеслава Чепурченко. Российский артист снимался в многосерийном фильме "Гурзуф" в Крыму, что и стало причиной действий сотрудников Госпогранслужбы Украины.
В сообщении на официальном сайте погранслужбы отмечалось, что россиянин прилетел в Борисполь рейсом из Стамбула. По данным ведомства, артист в ходе беседы с представителями властей "открещивался и отрицал пребывание на временно оккупированном полуострове". Актер при этом пояснял, что прибыл на Украину для участия в съемках.
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