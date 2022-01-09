Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Блогер Милохин сообщил, что его не пустили на Украину

9.1.2022 21:08

Фото: gorodvo.ru



Российский видеоблогер Даня Милохин заявил, что его "развернули" в аэропорту Киева и не пускают на Украину.



Соответствующая запись появилась в "сторис" его Instagram, где он показал кадры, сделанные в воздушной гавани.



По словам Дани Милохина, его не впустили на территорию Украины, когда он прилетел в Киев. Блогер посетовал, что его "держат в плену", указав, что находится сейчас в воздушной гавани украинской столицы. О причинах случившегося сведений пока нет.



Ранее украинские пограничники отказались впускать в страну актера Вячеслава Чепурченко. Российский артист снимался в многосерийном фильме "Гурзуф" в Крыму, что и стало причиной действий сотрудников Госпогранслужбы Украины.



В сообщении на официальном сайте погранслужбы отмечалось, что россиянин прилетел в Борисполь рейсом из Стамбула. По данным ведомства, артист в ходе беседы с представителями властей "открещивался и отрицал пребывание на временно оккупированном полуострове". Актер при этом пояснял, что прибыл на Украину для участия в съемках.



Автор: Злата Богатова

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