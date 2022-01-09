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Блогер Милохин сообщил, что его не пустили на Украину


9.1.2022 21:08
Блогер Милохин сообщил, что его не пустили на УкраинуФото: gorodvo.ru

Российский видеоблогер Даня Милохин заявил, что его "развернули" в аэропорту Киева и не пускают на Украину.

Соответствующая запись появилась в "сторис" его Instagram, где он показал кадры, сделанные в воздушной гавани.

По словам Дани Милохина, его не впустили на территорию Украины, когда он прилетел в Киев. Блогер посетовал, что его "держат в плену", указав, что находится сейчас в воздушной гавани украинской столицы. О причинах случившегося сведений пока нет.

Ранее украинские пограничники отказались впускать в страну актера Вячеслава Чепурченко. Российский артист снимался в многосерийном фильме "Гурзуф" в Крыму, что и стало причиной действий сотрудников Госпогранслужбы Украины.

В сообщении на официальном сайте погранслужбы отмечалось, что россиянин прилетел в Борисполь рейсом из Стамбула. По данным ведомства, артист в ходе беседы с представителями властей "открещивался и отрицал пребывание на временно оккупированном полуострове". Актер при этом пояснял, что прибыл на Украину для участия в съемках.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 165

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