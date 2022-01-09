Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Найдены обломки «проклятого» корабля «Грифон», затонувшего 343 года назад

9.1.2022 16:09

Фото: novyny.live



В Соединенных Штатах удалось отыскать обломки корабля "Грифон", который пропал почти 350 лет назад на Великих озерах.



Судно идентифицировали охотники за сокровищами, пишет Daily Express.



Корабль был построен французским исследователем Рене-Робером Кавалье де Ла Салем. Предполагалось, что судно используют для поиска путей в Азию, но в 1679 году оно внезапно исчезло, перевозя через озеро Мичиган груза ценных мехов.



Таинственная пропажа судна на протяжении долгого времени считалась одной из главных "морских" загадок Северной Америки, разгадать загадку пытались многие охотники за затонувшими кораблями.



В результате идентифицировать обломки смогли Стиви и Кэти Либерт. По их данным, обнаруженные на дне водоема фрагменты принадлежат именно "Грифону".



По одной из версий, судно проклял шаман ирокезов, но другие исследователи склонны считать, что корабль был захвачен индейцами. Убив всех членов экипажа, они похитили ценный груз. Сам же де Ла Саль говорил, что украсть меха могли сами моряки "Грифона", поднявшие на борту бунт, а потом затопившие судно.



По мнению Либертов, в действительности корабль мог потерпеть крушение из-за сильного шторма, который продолжался несколько суток. Следов пожара, которые бы могли указывать на захват судна, на обломках не выявлено. При этом предположения о непогоде подтверждаются тем, что носовую часть "Грифона" от других фрагментов отделяет довольно большое расстояние.



Автор: Злата Богатова

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