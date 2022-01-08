Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Полицейские Нур-Султана проводят поквартирный обход

13:29

Фото: journalist24.ru



Правоохранительные органы Нур-Султана приступили к проведению подворовых и поквартирных обходов, рассказал комендант столицы Казахстана Ержан Саденов.



По последним официальным данным, в стране после беспорядков задержали почти шесть тысяч человек.



Как заявил Ержан Саденов, на текущий момент столица находится под полным оперативным контролем. Комендант Нур-Султана пояснил, что продолжают работать блокпосты.



В целях выявления нарушителей общественного порядка полицейские сейчас проводят оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок", которое включает в себя подворовой и поквартирный обход. Саденов призвал жителей города отнестись к этому с пониманием и оказать силовикам содействие. Всех, кто располагает информацией "о сомнительных лицах", комендант попросил сообщить об этом в полицию.



По последним официальным данным, количество задержанных в ходе беспорядков в Казахстане составляет 5 969 человек. В их числе есть иностранцы, сообщает канал "Хабар 24". Ситуация в целом по стране стабилизировалась, но правоохранители продолжают зачистки, ведется "поиск и задержание террористов", - указано в репортаже.



Ранее стало известно о задержании 850 участников протестных акций в Алма-Ате, еще около четырехсот человек были взяты под стражу в Шымкенте.



На территории Казахстана продолжают действовать подразделения 45-ой отдельной бригады специального назначения ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии и 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ, которые были направлены в страну в составе миротворческого контингента ОДКБ. Численность российских военных официально не озвучивалась.



Автор: Злата Богатова

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