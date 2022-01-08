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Под Курганом обстреляли машину ППС, погиб полицейский
8.1.2022 17:35
Фото: aanda.ru
Центральный аппарат СКР взял на контроль расследование уголовного дела, которое возбуждено по факту гибели полицейского под Курганом.
По предварительной информации, ранее судимый местный житель обстрелял автомобиль, в котором находились сотрудники ППС.
В ходе начатого разбирательства установлено, что нападение совершено на сотрудников ППС отделения полиции "Мишкинское" межмуниципального отдела МВД России "Юргамышский". В ночь на 8 января 2022 года автомобиль марки УАЗ, который был припаркован неподалеку от отделения, обстрелял 44-летний местный житель.
Злоумышленник, вооруженный охотничьим карабином, произвел несколько выстрелов, ранив двух человек. Один из силовиков от полученных повреждений скончался на месте, его напарника госпитализировали. Информации о его состоянии пока не поступало.
Позднее стало известно, что жертвой преступника стал сержант Денис Михалев 1995 г.р. Нападавший скончался от ранения, которое получил при задержании. В прошлом подозреваемый 1977 г.р. уже имел проблемы с законом. Мотивы его действий устанавливаются.
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