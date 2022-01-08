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На торги выставят траурную повязку с похорон Ленина
8.1.2022 13:05
Фото: livennov.ru
Аукционный дом "Литфонд" проведет 20 января торги редких книг, автографов и антикварных предметов.
Вниманию ценителей также представят раритетные фотографии, передает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
В число лотов войдут различные ценные артефакты и уникальные книги из частных собраний Москвы и Петербурга, сообщили в аукционном доме. Среди предметов, которые могут вызвать наибольший интерес, организаторы выделили второе издание романа в стихах "Евгений Онегин" Александра Пушкина и траурную повязку 1924 года с изображением Мавзолея, которая была использована во время траурной церемонии прощания на похоронах Владимира Ленина.
На торги также выставят первую литографированную книгу Владимира Маяковского "Я!" 1913 года, стартовая стоимость которой составит 500 тыс. рублей. Первоначальная цена дебютного поэтического сборника Анны Ахматовой "Вечер", изданного в 1912 году, установлена в 2 млн рублей. Книга в прошлом принадлежала Марине Цветаевой, на страницах сохранились пометки, сделанные ее рукой.
Ранее руководство Франции приобрело оригинал знаменитого романа "120 дней Содома" Маркиза де Сада для Национальной библиотеки. Сумма сделки составила более 4,5 млн евро, сообщили в Министерстве культуры Пятой республики, подчеркнув, что речь идет об одном из наиболее важных приобретений за последние годы. Представители Минкультуры Франции выразили уверенность, что произведение Маркиза де Сада "исключительно обогатит" национальную коллекцию.
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