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На телеэкраны вернутся постаревшие Бивис и Баттхед
7.1.2022 13:35
Фото: joyreactor.cc
В 2022 году на телевизионные экраны возвратятся постаревшие Бивис и Баттхед, сообщил мультипликатор Майк Джадж.
Он анонсировал выход полнометражного мультфильма в своем Twitter, опубликовав скетчи с постаревшими персонажами.
По словам Майка Джаджа, мультфильм выйдет на экраны совсем скоро. Героям необходимо лишь "немного времени, чтобы привести себя в форму".
Джадж выступает в качестве продюсера и сценариста, а также занимается озвучиванием главных персонажей. Создатель сериала заверил, что сохранятся лучшие черты оригинального проекта, в частности, острый пограничный юмор.
Ранее стало известно, что знаменитый актер Киану Ривз, в прошлом снявшийся в эпизоде мультика о Губке Бобе, может сыграть в новом фильме Мартина Скорсезе. С артистом ведут переговоры создатели сериала "Дьявол в белом городе" по одноименной книге Эрика Ларсона. Сюжет фильма будет посвящен первому официально зарегистрированному американскому серийному убийце.
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