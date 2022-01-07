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На телеэкраны вернутся постаревшие Бивис и Баттхед


7.1.2022 13:35
На телеэкраны вернутся постаревшие Бивис и БаттхедФото: joyreactor.cc

В 2022 году на телевизионные экраны возвратятся постаревшие Бивис и Баттхед, сообщил мультипликатор Майк Джадж.

Он анонсировал выход полнометражного мультфильма в своем Twitter, опубликовав скетчи с постаревшими персонажами.

По словам Майка Джаджа, мультфильм выйдет на экраны совсем скоро. Героям необходимо лишь "немного времени, чтобы привести себя в форму".

Джадж выступает в качестве продюсера и сценариста, а также занимается озвучиванием главных персонажей. Создатель сериала заверил, что сохранятся лучшие черты оригинального проекта, в частности, острый пограничный юмор.

Ранее стало известно, что знаменитый актер Киану Ривз, в прошлом снявшийся в эпизоде мультика о Губке Бобе, может сыграть в новом фильме Мартина Скорсезе. С артистом ведут переговоры создатели сериала "Дьявол в белом городе" по одноименной книге Эрика Ларсона. Сюжет фильма будет посвящен первому официально зарегистрированному американскому серийному убийце.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 128

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