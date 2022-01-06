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В Бурятии лавина сошла на сноубордистов, один человек погиб
6.1.2022 15:37
Фото: profinews.com.ua
В результате схода снежной лавины в Бурятии, по предварительным данным, погиб один сноубордист.
О случившемся сообщает сегодня пресс-служба регионального главка МЧС РФ.
Как стало известно, ЧП случилось на ''Пике Дружбы'', где находилась незарегистрированная группа из трех человек. Согласно имеющимся данным, они могли кататься на сноубордах в месте, которые не было для этого предназначено.
Сигнал о сходе снежной массы в Тункинском районе поступил в оперативно-дежурную смену ЦУКС, после чего в указанное место были направлены спасатели. Представители МЧС установили, что жертвой лавины стал один человек, еще один пострадал.
В сообщении ведомства уточняется, что в мероприятиях было задействовано двенадцать сотрудников. К вылету подготовили вертолет Ми-8 МЧС России.
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