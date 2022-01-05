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Максим Галкин рассказал о любимых книгах Аллы Пугачевой


5.1.2022 23:39
Максим Галкин рассказал о любимых книгах Аллы ПугачевойФото: smi2.net

Известный российский артист и телеведущий Максим Галкин рассказал, какие книги любит читать его супруга – исполнительница Алла Пугачева.

Юморист беседовал на эту тему с литературным критиком Галиной Юзефович.

В интервью для Youtube-канале "Юзефович" Максим Галкин признался, что еще не прочитал большую часть книг, которые называла его супруга. По словам артиста, среди любимых произведений его жены - "Долина кукол" Жаклин Сьюзанн. Речь в ней идет о трех женщинах, пришедших к успеху в Голливуде. Героини теряют все из-за своих зависимостей.

Настольной книгой Аллы Пугачевой, рассказал ее муж, можно считать двухтомник воспоминаний Константина Коровина. Певица его обожает и не раз с удовольствием делилась с Галкиным своими впечатлениями, отметил он. Кроме того, знаменитая певица любит стихи, она ценит творчество Анны Ахматовой и Осипа Мандельштама, сообщил Максим Галкин.

Напомним, ранее жители РФ приняли участие в соцопросе, который был организован Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Исследование было посвящено тому, кого россияне считают актером и писателем уходящего года.

Наиболее популярным, судя по результатам опроса, из отечественных актеров можно считать Константина Хабенского, а лидером по популярности среди литераторов оказался знаменитый русский поэт Александр Пушкин. Следом за ним идут современные прозаики Виктор Пелевин и Захар Прилепин. В этом году лишь три отечественных литератора смогли набрать свыше 2%.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 232

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