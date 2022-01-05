Новости шоу-бизнеса

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В МИД Польши из-за высылки дипломата вызван и.о. посла Белоруссии
В МИД Польши из-за высылки дипломата вызван и.о. посла Белоруссии
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В МИД Польши из-за высылки дипломата вызван и.о. посла Белоруссии


5.1.2022 21:05
В МИД Польши из-за высылки дипломата вызван и.о. посла БелоруссииФото: news2world.net

Исполняющего обязанности посла Белоруссии в Варшаве пригласили для разъяснений в МИД Польши после решения о выдворении дипломата из Бреста.

Соответствующий комментарий появился на официальном портале польского внешнеполитического ведомства.

Министерство иностранных дел Польши вызывает поверенного в делах посольства Белоруссии в Варшаве из-за выдворения из Бреста представителя польского генерального консульства. В польском ведомстве пояснили, что сейчас продолжают проверять сведения в целях прояснения всех обстоятельств сложившейся ситуации.

Ранее пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз сообщил, что представитель генконсульства Польши в Бресте, который оказывал содействие польскому гражданину после дорожной аварии, не сможет продолжить деятельность в прежнем качестве. Поэтому минские власти приняли решение о выдворении сострудника дипмиссии, который помогал скрыться подозреваемому в совершении смертельного ДТП.

По данным белорусских правоохранительных органов, смертельная авария случилась на трассе "Брест-Минск-Граница РФ". Управлявший автопоездом 22-летний польский гражданин Польши допустил столкновение с легковой машиной. Жертвами ДТП стали две пассажирки - жительницы Бреста, 31 и 35 лет. От полученных ранений ехавшие в легковом автомобиле белоруски погибли на месте.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 467

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