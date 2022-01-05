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Похищенная в Костроме девочка найдена убитой
5.1.2022 13:13
Фото: profile.ru
Правоохранительные органы Костромы задержали двух ранее судимых мужчин по подозрению в похищении и жестоком убийстве пятилетней девочки, передают российские СМИ. Один из фигурантов в прошлом был судим за преступления против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов.
Как заявили в региональной прокуратуре, семья, где рос ребенок, на учете не состоит и является благополучной. В поле зрения сотрудников полиции в прошлом они не попадали, родители девочки к административной ответственности не привлекались, передает ТАСС со ссылкой на заявление надзорного ведомства.
ЧП случилось накануне, 4 января, когда в Костроме пропал ребенок, оставленный без присмотра лишь на несколько минут. По данным открытых источников, девочка вместе с матерью находилась в здании кинотеатра, где женщина трудилась в качестве уборщицы. Доделывая работу, она отпустила заскучавшую дочь на улицу, дожидаться ее у входа. Предположительно, семья проживает неподалеку, ребенок хорошо ориентировался в этом районе и мог самостоятельно добраться до дома.
Судя по записям видеокамер, к находившейся на улице девочке подошли двое мужчин, один из которых схватил ее на руки. Затем подозреваемые быстро скрылись вместе с ребенком.
Как только стало известно об исчезновении девочки, в Костроме были начаты масштабные поиски. Вскоре полиция вышла на след предполагаемых похитителей. К этому времени ребенок, подвергшийся насилию, уже был убит. Останки растерзанной девочки обнаружили в комнате одного из общежитий, которую арендовали подозреваемые. По версии следствия, мужчина намеревались спрятать тело, но не успели осуществить задуманное.
Позже в полиции заявили, что оба задержанных в прошлом имели проблемы с законом. Старший из мужчин вышел на свободу лишь около года назад. Он отбывал срок за преступление, связанное с нарушением половой неприкосновенности, и незаконным оборотом порнографии. После освобождения за ним на несколько лет установили административный надзор. Как пояснили в пресс-центре МВД РФ, сотрудники полиции регулярно посещали его по месту жительства, проверяя соблюдение установленных ограничений. Осенью прошлого года он привлекался к административной ответственности, т.к. нарушил запрет на выезд за пределы города.
Второй подозреваемый ранее был признан виновным в краже. Установленный судом период испытательного срока у него еще не истек. В данный момент оба задержанных помещены в изолятор временного содержания.
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