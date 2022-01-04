Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Кубани скончался полицейский, пострадавший при запуске петарды

4.1.2022 18:00

Фото: vk.com



Травмированный в новогоднюю ночь инспектор ДПС скончался в больнице, не приходя в сознание.



О гибели полицейского сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.



ЧП случилось в Кущевском районе в новогоднюю ночь, когда полицейский получил смертельное ранение головы из-за попавшей в него петарды. Сигнал в экстренные службы поступил 1 января около 00:05 по московскому времени.



Пострадавшего инспектора ДПС, который в тот момент находился при исполнении, незамедлительно госпитализировали. Врачи оказывали ему помощь в полном объеме, но не смогли спасти пациента. Накануне, 3 января, он умер, не приходя в сознание.



Правоохранительные органы Краснодарского края приступили к выяснению обстоятельств трагического происшествия.



Ранее стало известно о гибели полицейского, который пострадал при запуске петард под Рязанью. По данным СМИ, 37-летний полковник приехал на новогодние праздники в село Федоровское Захаровского района. Вскоре после полуночи он решил устроить салют во дворе дома, однако заряд устремился не вверх, а в сторону. В результате мужчина получил ранение головы и скончался до прибытия медиков.



Автор: Злата Богатова

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