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В Израиле выявили случай одновременного заражения COVID-19 и гриппом
31.12.2021 20:47
Фото: prozhelezu.ru
Израильские медики зафиксировали первого пациента, который одновременно заболел коронавирусом и гриппом.
По данным СМИ, заражение подтвердилось у роженицы.
Израильские врачи сообщают, что у женщины оказались положительными тесты на коронавирус и грипп. Роженица, ставшая первым пациентом с одновременным заражением этими заболеваниями, не вакцинировалась, передает la Repubblica.
По словам медиков, женщина чувствует себя удовлетворительно. Специалисты продолжают наблюдать за состоянием пациентки, которая остается в стационаре.
В Министерстве здравоохранения Израиля, прокомментировав случившееся, заявили, что эксперты ведомства изучают информацию об одновременном заражении гриппом и коронавирусом.
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