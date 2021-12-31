Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Израильское посольство осудило шествие в честь Бандеры в Киеве

03:09

Фото: kanaldom.tv



В посольстве Израиля в Киеве с осуждением прокомментировали очередное шествие, посвященное Бандере. Иностранные дипломаты в своем заявлении подчеркнули, что прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, они считают осквернением памяти жертв Холокоста.



Представители МИД Израиля с осуждением отозвались на марш в честь Степана Бандеры, состоявшийся накануне в Киеве. Соответствующее заявление появилось в официальном Twitter дипмиссии. Комментируя шествие, организованное украинскими националистами, израильские дипломаты указали, что речь идет о прославлении тех, кто поддерживал нацистов. Подобные действия оскверняют память жертв Холокоста на Украине.



Израильтяне также обратились к Киеву с требованием "тщательного расследования антисемитских проявлений", зафиксированных в процессе этого мероприятия.



По данным украинских СМИ, националисты с плакатами и флагами прошли шествием от парка Шевченко до офиса президента страны Владимира Зеленского. Согласно предварительной информации, участниками мероприятия стали около тысячи человек, многие из которых выкрикивали националистические лозунги.



В связи с проведением марша на центральных улицах Киева сотрудниками правоохранительных органов были усилены меры безопасности. Подобные акции состоялись и в ряде регионов Украины. По данным полиции страны, в общей сложности в мероприятиях, посвященных Бандере, накануне участвовали порядка 3,5 тыс. граждан. Нарушений общественного порядка при этом зафиксировано не было.



Автор: Злата Богатова

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