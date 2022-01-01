Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Адыгее число погибших в ДТП возросло до четырех человек

1.1.2022 10:43

Фото: bragazeta.ru



До пяти человек возросло количество жертв дорожно-транспортной аварии в Адыгее. ДТП со смертельным исходом зафиксировано в первый день года на 43-м км трассы федерального значения А-160 Майкоп - Адыгейск - Усть-Лабинск - Кореновск, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление местных властей.



Первоначально поступили сведения о двух погибших и девяти пострадавших. Первые сигналы о столкновении на территории Теучежского района местные экстренные службы начали принимать примерно в 08:20 по местному времени. Следственные органы по факту случившегося возбудили уголовное дело. В ведомстве сообщили, что участниками аварии стали три автомобиля. Специалисты приступили к выяснению обстоятельств ЧП.



По данным регионального СУ СКР, смертельные ранения получили семилетняя девочка и 22-летняя женщина, умершие на месте происшествия. Позднее скончались доставленные в реанимацию Адыгейской межрайонной больницы 25-летняя женщина и 22-летний мужчина.



К настоящему времени установлено, что на полосе встречного движения оказалась "Лада Приора" под управлением 23-летнего жителя Кубани. Автомобиль столкнулся с ВАЗ-2109, за рулем которого в тот момент находился 33-летний житель Теучежского района. После удара "Ладу " вынесло в машину ГАЗ, которая двигалась во встречном направлении.



Погибшие мужчина и женщина 22 и 23 лет вместе с семилетним ребенком ехали в салоне "Лады Приоры". В числе пострадавших - водители и пассажиры трех автомобилей, включая годовалого мальчика. По данным полиции, в ДТП получили травмы жители Адыгеи и Краснодарского края возраста от 33 до 62 лет.



Автор: Злата Богатова

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