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Женская сеть myJulia.ru
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В Турции умерла самая маленькая женщина в мире
31.12.2021 23:03
Фото: joinfo.com
Скончалась жительница Турции Элиф Коджаман, рост которой составлял 72,6 сантиметра, передают зарубежные СМИ.
Крошечная женщина, обладавшая званием самой маленькой в мире, умерла из-за последствий недавно перенесенного заболевания.
Как пишут в турецкой прессе, Коджаман незадолго до смерти была госпитализирована. Со ссылкой на медиков отмечается, что причиной смерти стала полиорганная недостаточность, развившаяся на фоне пневмонии.
За историей жительницы города Кадирли в турецкой провинции Османие следил весь мир. Несмотря на особенности развития, Элиф Коджаман старалась сохранять оптимизм. В прошлом она признавалась, что сталкивалась с проблемами в детстве, когда ее дразнили сверстники. Повзрослев, она захотела рассказать о себе. Коджаман говорила, что не считает собственный рост недостатком и гордится, что Бог создал ее именно такой.
Женщину, страдающую редким генетическим заболеванием, в 2010 году включили в Книгу рекордов Гиннесса как обладательницу самого небольшого роста на планете - 72,6 сантиметра. Спустя год этот титул перешел американке Бриджит Джордан.
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