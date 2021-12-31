Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Турции умерла самая маленькая женщина в мире

31.12.2021 23:03

Фото: joinfo.com



Скончалась жительница Турции Элиф Коджаман, рост которой составлял 72,6 сантиметра, передают зарубежные СМИ.



Крошечная женщина, обладавшая званием самой маленькой в мире, умерла из-за последствий недавно перенесенного заболевания.



Как пишут в турецкой прессе, Коджаман незадолго до смерти была госпитализирована. Со ссылкой на медиков отмечается, что причиной смерти стала полиорганная недостаточность, развившаяся на фоне пневмонии.



За историей жительницы города Кадирли в турецкой провинции Османие следил весь мир. Несмотря на особенности развития, Элиф Коджаман старалась сохранять оптимизм. В прошлом она признавалась, что сталкивалась с проблемами в детстве, когда ее дразнили сверстники. Повзрослев, она захотела рассказать о себе. Коджаман говорила, что не считает собственный рост недостатком и гордится, что Бог создал ее именно такой.



Женщину, страдающую редким генетическим заболеванием, в 2010 году включили в Книгу рекордов Гиннесса как обладательницу самого небольшого роста на планете - 72,6 сантиметра. Спустя год этот титул перешел американке Бриджит Джордан.



Автор: Злата Богатова

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