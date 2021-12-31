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Ученые выяснили происхождение «пришельца» из пустыни Атакама
31.12.2021 21:50
Фото: siriusdisclosure.com
В Соединенных Штатах генетикам удалось разгадать тайну происхождения "пришельца", останки которого были найдены в 2003 году в пустыне Атакама.
Отчет ученых Стэнфордского университета опубликован в Genome Research.
Около двадцати лет назад в пустыне был найден кожаный мешок, внутри которого обнаружили скелет неизвестного существа. Останки были обернуты в белую ткань, перевязанную ленточкой.
Долгое время исследователям не удавалось идентифицировать останки. Ученые не могли объяснить необычное строение скелета, длина которого составляла лишь 15,5 см. Существу с удлиненным черепом и десятью парами ребер впоследствии дали имя Ата.
Многие уфологии выдвигали предположения о инопланетном происхождении останков, но генетики подтвердили несостоятельность этой версии.
Изучив ДНК "пришельца", ученые Стэнфордского университета пришли к выводу, что это человеческий младенец, появившийся на свет с многочисленными мутациями. Он скончался около сорока лет назад. Американские эксперты зафиксировали существенные нарушения сразу в семи генах существа, но пока не могут сказать, чем могли быть вызваны такого рода изменения.
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