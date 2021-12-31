Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Германии число работающих АЭС сократится до трех

31.12.2021 21:49

Фото: 112ua.tv

АЭС Гундреммингене в Баварии



Власти ФРГ продолжают двигаться к ранее намеченному выводу страны из атомной энергетики, передает телевизионный канал NTV.



Сегодня должны прекратить свою деятельность сразу три АЭС - вплоть до полуночи будут остановлены объекты в Брокдорфе, Гронде и Гундреммингене.



С первого января 2022 года на территории ФРГ будут работать лишь три АЭС, которые предполагается отключить ровно через год. В результате в конце 2022 года власти Германии намерены полностью вывести свою страну из атомной энергетики.



Сегодня последний день работают АЭС в Брокдорфе (Шлезвиг-Гольштейн), Гронде (Нижняя Саксония) и Гундреммингене (Бавария). Мероприятия по демонтажу станций, которые регламентируются соответствующим законом, могут занять годы.



В экологических организациях ФРГ уже выразили намерение устроить массовые демонстрации в честь прекращения работы сразу трех электростанций.



Решение постепенно отказаться от мирного атома в Берлине приняли еще в 2011 году, когда весь мир содрогнулся из-за катастрофы на АЭС "Фукусима-1" в Японии. По мнению специалистов, в ближайшие годы в Германии может значительно возрасти роль природного газа.



Автор: Злата Богатова

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