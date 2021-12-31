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Россия может уничтожить Украину менее чем за десять минут, заявили в Раде
31.12.2021 16:59
Фото: imag.one
В случае военной эскалации РФ способна в считанные минуты уничтожить украинскую армию, полагает депутат Верховной рады Олег Волошин.
С таким заявлением представитель официального Киева выступил в эфире телевизионного канала UkrLife.
По словам Олега Волошина, Россия сейчас имеет многократное преимущество в авиации, учитывая, например, наличие крылатых ракет. Сославшись на источники в силовых структурах РФ он отметил, что российской стороне потребуется лишь восемь минут, чтобы подавить сопротивление.
Депутат Рады добавил, что в рамках первого быстрого удара российские военные смогут уничтожить штабы бригад, склады с топливом и оружием, аэродромы и остальные ключевые объекты военного назначения Украины. Для этого Вооруженным силам РФ даже не потребуется входить на территорию соседнего государства.
Волошин полагает, что уже первого удара "элементы современности", остающиеся у ВСУ, попросту "перестанут существовать". В результате страну смогут защищать лишь ополченцы со стрелковым оружием и БТР.
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