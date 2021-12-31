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Банк Santander ошибочно перевел клиентам $175 млн на Рождество
31.12.2021 21:13
Фото: smi2.net
Неожиданный и очень щедрый подарок к Рождеству получили некоторые жители Великобритании, передает ВВС.
Сотрудники банка Santander, работавшие в Рождество, допустили оплошность и продублировали некоторые переводы.
Работникам примерно двух тысяч британских компаний из-за ошибки банковских служащих получили праздничную премию в двойном размере. Неожиданный "рождественский подарок" достался около 75 тыс. человек. Как пояснили в банке, в общей сложности они ошибочно перевели клиентам порядка 175 млн долларов.
О недоразумении первым узнал бухгалтер одной из организаций, сотрудники которой получили столь щедрые премии. Проверив выплаты, он обнаружил, что перечисленные деньги чудесным образом удвоились.
В банке, как только стало известно об ошибке, попытались возвратить деньги. Однако многие клиенты уже успели распорядиться свалившимися на них дополнительными средствами. Некоторые сняли их наличными или потратили в магазинах, а наиболее "предусмотрительные" перевели на счета других финансовых организаций.
По мнению специалистов, вряд ли Santander сможет вернуть утраченную сумму в полном объеме.
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