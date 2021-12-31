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Омбудсмен: количество детей в детдомах России в 2021 году стало меньше почти на 6%
31.12.2021 20:39
Фото: vvsu.ru
На сегодняшний день в детских домах РФ находятся около 37 тыс. детей, рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
По ее словам, в течение 2021 года число воспитанников стало меньше почти на 6%.
В сравнении с прошлогодними показателями фиксируется тенденция к уменьшению числа детей, остающихся в детских домах, отметила Мария Львова-Белова в интервью на канале "Россия 24" (ВГТРК). Омбудсмен связала изменение статистики с комплексной работой, которая проводится соответствующими структурами по жизнеустройству детей.
Омбудсмен рассказала, что в России осуществляется мониторинг мер поддержки приемных родителей. Как оказалось, что в некоторых регионах РФ оплата по обеспечению жизни ребенка в семье меньше прожиточного минимума. Имеется и проблема с обеспечением детей-сирот жильем. Львова-Белова указала, что "очередь увеличивается с каждым годом", сейчас в ней насчитывается свыше 280 тыс. человек.
В таких очередях люди в среднем могут оставаться около семи лет, однако в некоторых регионах - и до двадцати лет. Львова-Белова назвала подобную ситуацию недопустимой и подчеркнула, что в данном случае необходима поддержка. В числе регионов, которым требуется помощь в этом направлении, омбудсмен назвала Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Мордовию и Туву.
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