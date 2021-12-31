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В Афганистане пропало около 1000 сотрудников сил безопасности
31.12.2021 17:30
Фото: warsonline.info
Незадолго до падения афганского правительства в стране пропали сотни сотрудников сил безопасности, сообщил журналистам экс-начальник штаба армии.
Заявление Ясина Зия приводит американское издание Washington Post.
По словам бывшего начальника штаба армии Афганистана, ему известно о гибели 4 000 сотрудников сил безопасности, которые были убиты в течение последних недель до падения предыдущего правительства страны, еще порядка 1000 силовиков в этот период пропали без вести.
Генерал отметил, что командиры составил список тех, кто погиб в Афганистане с 1 июля по 15 августа этого года. Он также добавил, что за период с 2001 года до момента, когда к власти в стране пришли представители "Талибана" (деятельность этой организации в РФ официально запрещена) в общей сложности погибли около 92 000 сотрудников сил безопасности, передает информагентство "Шафакна",
В распоряжении Washington Post оказались документы, согласно которым Министерство обороны предыдущего правительства незадолго до окончания своего существования перестало регистрировать смертельные случаи и ранения среди силовиков.
В публикации указывается, что военнослужащие оказались заложниками политики сбежавшего из Афганистана бывшего президента Ашрафа Гани. Будучи в тот момент главой государства, он мог бы заключить мир с талибами (члены запрещенной в РФ организации), чтобы положить конец кровопролитию. Однако политик не захотел уйти в отставку и выразил неприятие группировки, которая вскоре смогла прийти к власти. Гани же спешно покинул страну вместе с женой и несколькими приближенными лицами.
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