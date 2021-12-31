Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter «Модный приговор» привез онкобольным детям вместо подарков пустые коробки

31.12.2021 17:57

Фото: gubdaily.ru



Пустые коробки оказались в мешках с подарками, предназначенных для детей с онкологическими заболеваниями, в результате ошибки.



Так продюсер телевизионного шоу "Модный приговор" Илья Кривицкий объяснил недоразумение, случившееся в центре им. Блохина, передает агентство "Интерфакс".



По словам Ильи Кривицкого, все они "очень расстроены" из-за случившегося. Продюсер напомнил, что в прошлом по инициативе "Модного приговора" не раз проводились различные благотворительные проекты, и для них является большой честью оказаться причастными к такого рода добрым делам, а также приобщать к ним своих зрителей.



Кривицкий добавил, что в рамках этой акции для детей подготовили тридцать подарков, которые затем были благополучно доставлены пациентам онкологического центра. Но потом стало известно, что в действительности в больнице рассчитывали получить триста подарков, однако об этом с представителями "Модного приговора" не договаривались, поэтому они "не знали".



Продюсер заверил, что пустые коробки попали в мешки из-за нелепой оплошности. Онкобольным детям обязательно направят нужное количество новогодних подарков, подчеркнул Кривицкий.



Ранее о происшествии сообщила волонтер онкоцентра им. Блохина Виктория Бирюкова. В своем инстаграме она пояснила, что стала участницей одного из выпусков телевизионного проекта, после чего с ней связались представители шоу и предложили организовать поздравление больных детей. В результате к маленьким пациентам с серьезнейшими заболеваниями действительно приехали Дед Мороз, Снегурочка и другие артисты.



Гости торжественно объявили, что привезли подарки малышам, которым приходится встречать Новый год в больничных палатах. Как выяснилось позже, мешки были заполнены пустыми коробками различных размеров. По словам Бирюковой, они были вложены друг в друга по принципу матрешки и совершенно пустыми.



Автор: Злата Богатова

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