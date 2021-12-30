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В Румынии министр труда лишился прав из-за нарушения ПДД
30.12.2021 23:32
Фото: antena3.ro
В Бухаресте суд вынес решение по делу министра труда и социальной политики Румынии Мариуса Будая, который в минувшем феврале нарушил правила дорожного движения. Главу ведомства обязали сдать водительское удостоверение на ближайшие три месяца.
Суд вынес решение, согласно которому румынский министр на три месяца лишен водительских прав. Мариус Будай признан виновным в нарушении правил дорожного движения в целом, а также превышении скорости в городской зоне Бухареста, сообщает местный канал Antena3.
По официальным данным, нарушение было зафиксировано еще 22 февраля. Внедорожник, которым управлял министр, пронесся по центральным улицам румынской столицы на огромной скорости. При этом Мариус Будай не обращал никакого внимания на запрещающие знаки светофора и предупреждения сотрудников правоохранительных органов.
Отмечается, что в последние месяцы глава ведомства неоднократно предпринимал попытки оспорить привлечение его к административной ответственности за нарушения ПДД.
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