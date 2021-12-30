Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Кэти Перри во время концерта пила пиво из своего бюстгальтера

30.12.2021 23:28

Фото: yahoo.com



Американская певица Кэти Перри удивила поклонников своего творчества во время недавнего концерта.



Артистка выпила пиво из собственного бюстгальтера, пишет Daily Mail.



К концертному костюму 37-летней звезды были прикреплены банки с пивом, сообщает британская газета. Сам наряд Кэти Перри был создан из металлических открывашек. Оформление сцены, на которой выступала артистка, было не менее оригинальным. На нем установили огромных размеров помятую жестяную банку, а также гигантскую маску.



Предполагается, что вплоть до марта 2022 года певица в рамках своего турне по Соединенным Штатам проведет более тридцати концертов. Выручка от выступлений может превысить 168 млн долларов, отмечают СМИ.



В прошлом году Кэти Перри представила альбом "Космическая энергия", посвященный Великому соединению Юпитера и Сатурна. Премьера пластинки состоялась через четыре месяца после появления на свет дочери певицы и британского актера Орландо Блума.



Автор: Злата Богатова

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