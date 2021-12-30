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В центре Екатеринбурга неизвестный пытался ограбить банк
30.12.2021 22:42
Фото: kubnews.ru
Полиция Екатеринбурга выясняет обстоятельства попытки ограбления банка, передают уральские СМИ.
Как рассказал руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, инцидент произошел в самом центре города.
Сигнал о ЧП поступил в экстренные службы в 14:54 по местному времени. О попытке ограбления банка сообщили сотрудники ЧОП, по договору обеспечивающего охрану данного кредитно-финансового учреждения.
Как стало известно, неизвестный мужчина проник внутрь служебного помещения, потребовав у сотрудников банка выдать ему наличные. Злоумышленник при этом угрожал "всех наказать", добавил Валерий Горелых. Работники финансовой организации отдавать ему деньги отказались, после чего несостоявшемуся грабителю пришлось покинуть отделение.
По словам Горелых, какого-либо ущерба банку причинено не было, обошлось и без пострадавших. Обстоятельства случившегося сейчас выясняют сотрудники угрозыска отдела полиции № 5 совместно с представителями городского главка МВД.
Ограблению чуть не подверглось отделение "Сбербанка", передает агентство "Интерфакс". В пресс-службе регионального банка подтвердили, что нападавший деньги похитить не смог, в результате происшествия никто не пострадал.
На прошлой неделе в столице Башкирии неизвестные совершили ограбление одного из отделений "Росбанка". Как сообщили правоохранительные органы Уфы, разбойное нападение было зафиксировано на улице Цурюпы. Угрожая предметом, визуально напоминающим пистолет, нападавшие унесли с собой около четырех миллионов рублей.
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