Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Роспотребнадзоре рассказали о результатах работы вирусологов в ЮАР

11:44

Фото: vk.com



Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в интервью RT сообщила о том, как российские специалисты работали в Южно-Африканской Республике (ЮАР).



Отечественные вирусологи ранее были направлены в эту страну в целях исследования нового штамма коронавируса.



По словам Натальи Пшеничной, отправившиеся в ЮАР российские ученые главным образом ориентировались на исследование нового варианта коронавируса. Отечественные специалисты фиксировали особенности клинической картины и эпидемиологии заболевания, которое вызвывет омикрон-штамм.



Деятельность осуществлялась в условиях очень плотного и непрерывнго взаимодействия с местными специалистами. Россияне работали совместно с иностранными вирусологами, клиницистами и эпидемиологами, пояснила представитель Роспотребнадзора. В результате удалось подготовить довольно подробную клинико-эпидемиологическую картину заболевания, которое может быть вызвано омикрон-штаммом.



Отмечается, что представители РФ успели посетить целый ряд медицинских учреждений различного уровня, включая небольшие клиники при институте и крупные центры, в частности, в Йоханнесбурге, которые могут вместить несколько тысяч пациентов.



Ранее глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров и гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус провели переговоры в телефонном формате. В ходе этой беседы затрагивались темы, связанные с регистрацией "Спутника V".



Представитель официальной Москвы ставил вопрос о признании вакцины "Спутник V" в контексте преодоления коронавирусной пандемии, борьба с которой продолжается по всему миру. По мнению главы МИД России, необходимо обеспечить равный доступ к средствам лечения и профилактики COVID-19 для жителей всех государств.



Автор: Злата Богатова

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