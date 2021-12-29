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В Роспотребнадзоре рассказали о результатах работы вирусологов в ЮАР


11:44
В Роспотребнадзоре рассказали о результатах работы вирусологов в ЮАРФото: vk.com

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в интервью RT сообщила о том, как российские специалисты работали в Южно-Африканской Республике (ЮАР).

Отечественные вирусологи ранее были направлены в эту страну в целях исследования  нового штамма коронавируса.

По словам Натальи Пшеничной, отправившиеся в ЮАР российские ученые главным образом ориентировались на исследование нового варианта коронавируса. Отечественные специалисты фиксировали особенности клинической картины и эпидемиологии заболевания, которое вызвывет омикрон-штамм.

Деятельность осуществлялась в условиях очень плотного и непрерывнго взаимодействия с местными специалистами. Россияне работали совместно с иностранными вирусологами, клиницистами и эпидемиологами, пояснила представитель Роспотребнадзора. В результате удалось подготовить довольно подробную клинико-эпидемиологическую картину заболевания, которое может быть вызвано омикрон-штаммом.

Отмечается, что представители РФ успели посетить целый ряд медицинских учреждений различного уровня, включая небольшие клиники при институте и крупные центры, в частности, в Йоханнесбурге, которые могут вместить несколько тысяч пациентов.

Ранее глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров и гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус провели переговоры в телефонном формате. В ходе этой беседы затрагивались темы, связанные с регистрацией  "Спутника V".

Представитель официальной Москвы ставил вопрос о признании вакцины "Спутник V" в контексте преодоления коронавирусной пандемии, борьба с которой продолжается по всему миру. По мнению главы МИД России, необходимо обеспечить равный доступ к средствам лечения и профилактики COVID-19 для жителей всех государств.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 354

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