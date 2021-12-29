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В Петербурге таксист сломал нос главе муниципалитета
29.12.2021 16:41
Фото: newstracker.ru
Правоохранительные органы Санкт-Петербурга завели уголовное дело в отношении уроженца Средней Азии, работающего в качестве таксиста.
Мужчина обвиняется в нападении на главу муниципалитета № 72 Павла Швеца, сообщает агентство "Интерфакс".
Со ссылкой на информированный источник уточняется, что дело завели по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
Как стало известно, гражданин одной из стран Ближнего Зарубежья сейчас находится под подпиской о невыезде. Подтверждения этих сведений из официальных источников пока не последовало. Источник агентства сообщил, что ЧП случилось в минувший понедельник, 27 декабря. По словам самого главы муниципалитета № 72 Павла Швеца, он сделал замечание таксисту, указав на нарушения правил парковки. В результате водитель ударил его по лицу.
Чиновнику потребовалась помощь медиков. В больнице врачи диагностировали у него перелом костей носа. Вскоре после инцидента таксист был задержан, сообщил Швец.
В пресс-службе компании "Ситимобил", где работает мужчина, на запрос агентства пояснили, что после случившегося уже заблокировали этого водителя. До выяснения всех обстоятельств произошедшего он работать не будет. Представители организации также выразили готовность в полной мере оказывать содействие правоохранителям, которые расследуют инцидент.
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