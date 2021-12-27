|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Путин отправил в отставку замглавы ФСИН Якунина
20:42
Фото: sminarod.ru
Глава российского государства Владимир Путин подписал указ об отстранении от должности генерал-лейтенанта внутренней службы Анатолия Якунина, занимавшего пост заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Соответствующий документ появился сегодня на официальном портале правовой информации.
Анатолий Якунин в прошлом был также руководителем столичного полицейского главка и возглавлял оперативное управление МВД России. В ноябре 2019 года его назначили помощником директора ФСИН, а летом прошлого года он занял пост замдиректора ведомства.
В конце минувшего ноября было принято решение об отставке директора ФСИН России Александра Калашникова. В ряде российских СМИ это событие связали с резонансом, который последовал после публикации свидетельств систематических пыток и жестокого обращения с заключенными в различных колониях РФ. Соответствующие записи были вывезены за рубеж программистом, который получил доступ к компьютерам местного УФСИН, когда отбывал срок под Саратовом. Он передал материалы правозащитной организации Gulagu.net, которые обнародовали некоторые кадры.
Впоследствии ФСБ и Генпрокуратура сообщили о проверках, по результатам которых уже возбудили несколько десятков уголовных дел. Вскоре после публикации первой части материалов свои посты покинули высокопоставленные представители ФСИН РФ по Саратовской области.
Не так давно основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что из России удалось вывезти еще одну партию видеоматериалов в размере около 200 Гб, где содержатся свидетельства о пытках заключенных в различных регионах страны. По его словам, архив доставят в офис организации во Франции.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|