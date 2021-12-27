ИнтерНовости - новости в стране и мире
Ученые обнаружили 14 новых видов землероек на острове Сулавеси
Ученые обнаружили 14 новых видов землероек на острове Сулавеси
«Мемориал» обвинили в спекуляции на репрессиях
«Мемориал» обвинили в спекуляции на репрессиях
СМИ: В Афганистане арестован гражданин Великобритании
СМИ: В Афганистане арестован гражданин Великобритании
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Путин отправил в отставку замглавы ФСИН ЯкунинаПутин отправил в отставку замглавы ФСИН Якунина
«Мемориал» обвинили в спекуляции на репрессиях«Мемориал» обвинили в спекуляции на репрессиях
В Москве погиб основатель проекта «Спутник и погром»В Москве погиб основатель проекта «Спутник и погром»
Вынесен приговор убийцам заступившегося за врачей экс-спецназовца ГРУ БелянкинаВынесен приговор убийцам заступившегося за врачей экс-спецназовца ГРУ Белянкина
Ученые обнаружили 14 новых видов землероек на острове СулавесиУченые обнаружили 14 новых видов землероек на острове Сулавеси

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Путин отправил в отставку замглавы ФСИН Якунина


20:42
Путин отправил в отставку замглавы ФСИН ЯкунинаФото: sminarod.ru

Глава российского государства Владимир Путин подписал указ об отстранении от должности генерал-лейтенанта внутренней службы Анатолия Якунина, занимавшего пост заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Соответствующий документ появился сегодня на официальном портале правовой информации.

Анатолий Якунин в прошлом был также руководителем столичного полицейского главка и возглавлял оперативное управление МВД России. В ноябре 2019 года его назначили помощником директора ФСИН, а летом прошлого года он занял пост замдиректора ведомства.

В конце минувшего ноября было принято решение об отставке директора ФСИН России Александра Калашникова. В ряде российских СМИ это событие связали с резонансом, который последовал после публикации свидетельств систематических пыток и жестокого обращения с заключенными в различных колониях РФ. Соответствующие записи были вывезены за рубеж программистом, который получил доступ к компьютерам местного УФСИН, когда отбывал срок под Саратовом. Он передал материалы правозащитной организации Gulagu.net, которые обнародовали некоторые кадры.

Впоследствии ФСБ и Генпрокуратура сообщили о проверках, по результатам которых уже возбудили несколько десятков уголовных дел. Вскоре после публикации первой части материалов свои посты покинули высокопоставленные представители ФСИН РФ по Саратовской области.

Не так давно основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что из России удалось вывезти еще одну партию видеоматериалов в размере около 200 Гб, где содержатся свидетельства о пытках заключенных в различных регионах страны. По его словам, архив доставят в офис организации во Франции.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

В шорт-лист премии «Оскар» вошел мультфильм из РоссииВ шорт-лист премии «Оскар» вошел мультфильм из России
В Туркмении до сих пор «нет коронавируса»В Туркмении до сих пор «нет коронавируса»
В Индии из-за холодов утепляют детенышей слонов и носороговВ Индии из-за холодов утепляют детенышей слонов и носорогов
В Томске снова подожгли гипермаркет «Лента»В Томске снова подожгли гипермаркет «Лента»
ЕС требует от России 290 млрд евро компенсации за импортозамещениеЕС требует от России 290 млрд евро компенсации за импортозамещение

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru