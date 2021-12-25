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В Петрозаводске вынесли приговор историку Дмитриеву
12:37
Фото: twitter.com
В Карелии вынесли приговор руководителю местного отделения "Мемориала" (в РФ имеет статус иноагента) Юрию Дмитриеву, передает ТАСС.
Суд назначил ему наказание в виде пятнадцати лет лишения свободы, отбывать срок 65-летнему историку предстоит в колонии строгого режима.
Петрозаводский городской суд сегодня, 27 декабря, вынес вердикт по делу Юрия Дмитриева, в прошлом возглавлявшего региональное отделение правозащитного центра "Мемориал" (в РФ эту организацию официально включили в перечень НКО-иноагентов). Историк признан виновным сразу по нескольким статьям, включая создание детской порнографии, развратные действия в отношении несовершеннолетних и незаконное хранение части оружия.
Расследование в отношении Дмитриева начали около пяти лет назад, когда в его доме нашли ржавые части оружия и снимки приемной дочери, которую фотографировали в возрасте трех, пяти и шести лет. В 2018 году Петрозаводский городской суд огласил оправдательный приговор по статьям о развратных действиях и создании детской порнографии, однако впоследствии решение изменили. Историка осудили на три с половиной года, а осенью 2020 года срок был увеличен до тринадцати лет.
65-летний Юрий Дмитриев получил широкую известность как первооткрыватель захоронений жертв репрессий в Сандармохе. Историк также занимался составлением книг памяти репрессированных, которые погибли на территории Карелии в период 30-40-х годов прошлого века.
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