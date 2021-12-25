Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Петрозаводске вынесли приговор историку Дмитриеву

12:37

Фото: twitter.com



В Карелии вынесли приговор руководителю местного отделения "Мемориала" (в РФ имеет статус иноагента) Юрию Дмитриеву, передает ТАСС.



Суд назначил ему наказание в виде пятнадцати лет лишения свободы, отбывать срок 65-летнему историку предстоит в колонии строгого режима.



Петрозаводский городской суд сегодня, 27 декабря, вынес вердикт по делу Юрия Дмитриева, в прошлом возглавлявшего региональное отделение правозащитного центра "Мемориал" (в РФ эту организацию официально включили в перечень НКО-иноагентов). Историк признан виновным сразу по нескольким статьям, включая создание детской порнографии, развратные действия в отношении несовершеннолетних и незаконное хранение части оружия.



Расследование в отношении Дмитриева начали около пяти лет назад, когда в его доме нашли ржавые части оружия и снимки приемной дочери, которую фотографировали в возрасте трех, пяти и шести лет. В 2018 году Петрозаводский городской суд огласил оправдательный приговор по статьям о развратных действиях и создании детской порнографии, однако впоследствии решение изменили. Историка осудили на три с половиной года, а осенью 2020 года срок был увеличен до тринадцати лет.



65-летний Юрий Дмитриев получил широкую известность как первооткрыватель захоронений жертв репрессий в Сандармохе. Историк также занимался составлением книг памяти репрессированных, которые погибли на территории Карелии в период 30-40-х годов прошлого века.





Автор: Злата Богатова

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