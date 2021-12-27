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СМИ: В Афганистане арестован гражданин Великобритании


27.12.2021 11:05
СМИ: В Афганистане арестован гражданин ВеликобританииФото: rtr-vesti.ru

Пришедшие к власти в Афганистане талибы (представители запрещенной в РФ организации) арестовали британского подданного Гранта Бейли, который работал на территории этой страны. Как пишет The Guardian, Бейли около пятидесяти лет, он возвратился в Исламскую Республику в минувшем сентябре.

По данным британских СМИ, уроженец юга Соединенного Королевства в прошлом работал в НПО в Афганистане и возвратился в страну в минувшем сентябре. Со ссылкой на МИД Великобритании отмечается, что дипломаты уже связались с родственниками задержанного англичане. В ведомстве при этом не называли имени Гранта Бейли.

В пресс-службе "Талибана" (деятельность организации в России официально запрещена) на запрос ВВС пояснили, что не располагают сведениями об аресте британца. Представители новых властей Афганистана заявили, что правительство не выпускало каких-либо сообщений по этому поводу.

Британская газета Mirror, цитируя собственный источник в спецслужбах королевства, отмечает, что Грант Бейли является консультантом по вопросам безопасности и мог быть контактировать с Госдепартаментом Соединенных Штатов. Отмечается, что афганские силовики задержали британского подданного в прошлую субботу, 25 декабря.

Автор: Злата Богатова

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