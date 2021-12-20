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Шойгу: американские ЧВК готовят провокации в Донбассе


19:15
Шойгу: американские ЧВК готовят провокации в ДонбассеФото: nation-news.ru

В Донбассе не уменьшается интенсивность обстрелов позиций народной милиции ЛНР и ДНР со стороны украинских военных, сообщил российский министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. В ходе расширенного заседания коллегии военного ведомства с участием главы РФ Владимира Путина он заявил, что донбасских силовиков в последнее время провоцируют на ответные действия.

По словам Сергея Шойгу, имеется достоверная информация о выявлении в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области представителей американских ЧВК. Они оборудуют огневые позиции, используя для этого жилые здания и социально значимые объекты местной инфраструктуры. В Авдеевку и Красный Лиман в целях осуществления провокаций даже доставили резервуары, в которых находятся неустановленные химические вещества, передает ТАСС.

В рамках расширенного заседания коллегии ведомства министр также сообщил, что прибывшие в регион порядка 120 представителей американских ЧВК сейчас тренируют бойцов украинского спецназа. Кроме того, они продолжают участвовать в подготовке силовых операций и работают с радикальными вооруженными группировками, подталкивая их к еще более активной боевой деятельности.

Ранее стало известно о переброске в Румынию американских военных вертолетов Apache и Black Hawk. Представители ВВС Соединенных Штатов должны были обеспечивать безопасность в ходе проведения акции НАТО "Атлантическая решимость", а потом их предполагалось задействовать в регулярном патрулировании румынско-украинской границы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 175

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