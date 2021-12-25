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Генсек ООН призвал власти Эфиопии и повстанцев к диалогу


25.12.2021 21:13
Генсек ООН призвал власти Эфиопии и повстанцев к диалогуФото: depositphotos.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обратился с призывом к правительству Эфиопии наладить диалог с представителями Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ), чтобы эффективно воспользоваться ситуацией с отводом войск и начать урегулирование кризиса.

Соответствующее заявление распространил заместитель официального представителя главы организации Фархан Хак.

В заявлении указано, что Антониу Гутерреш приветствовал заявление правительства Эфиопии о том, что военные останавливаются на нынешних позициях, а также намерение НФОТ вывести их подразделения из регионов Амхара и Афар.

Глава ООН обратился к сторонам конфликта с призывом воспользоваться создавшейся ситуацией для прекращения боевых действий и налаживания гуманитарного содействия. В тексте указано, что налаживание инклюзивного общенационального диалога позволит урегулировать все политические разногласия

Несколько дней назад лидеры повстанцев объявили, что бойцам НФОТ отдан приказ покинуть штаты Амхара и Афар, им предстоит возвратиться в Тыграй. Проинформировав об этом генсека ООН, глава НФОТ Дебрецион Геберемайкл выступил с предложением немедленно прекратить боевые действия, которые правительство Эфиопии вело на севере страны. Однако на призыв начать переговоры о мире в МИД страны в тот момент ответили отказом.

Ранее ООН обвинила власти Эфиопии в удержании шестнадцати сотрудников.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 304

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